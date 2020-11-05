رونالدو على رأس قائمة البرتغال لمواجهة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي اليوم الخميس، قائمة "برازيل أوروبا" لمواجهة أندورا الودية، ومباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا وكرواتيا.

وتواجد في القائمة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بعد أن ترك معسكر المنتخب الأخير لإصابته بفيروس كورونا، وسيقود الهجوم مع جواو فيليكس وترينكاو، في حين غاب بيبي عن القائمة للإصابة.

وضمت القائمة لأول مرة المهاجمين باولينيو (سبورتينغ براغا) وبيدرو نيتو (وولفرهامبتون).

وتلعب البرتغال، الأربعاء المقبل، المباراة الودية أمام أندورا في ملعب النور، وتستقبل بعدها المنتخب الفرنسي في الـ14 من نوفمبر الجاري ضمن المجموعة الثالثة للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تحل ضيفة في البطولة ذاتها على كرواتيا بعدها بثلاثة أيام.

Convocados 🗒️ Estes são os jogadores escolhidos para os jogos com 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 França e 🇭🇷 Croácia! #VamosTodos#VamosComTudo



Here's the list 🗒️ These are the players called up for the games with 🇦🇩 Andorra, 🇫🇷 France e 🇭🇷 Croatia! #TeamPortugalpic.twitter.com/sCFfkT21aY — Portugal (@selecaoportugal) November 5, 2020

وضمت قائمة المنتخب البرتغالي:

- في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز (ليون)، روي باتريسيو (وولفرهامبتون)، روي سيلفا (غرناطة).

- في خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون)، دومينغوس دوارتي (غرناطة)، خوسيه فونتي (ليل)، روبن سيميدو (أولمبياكوس)، روبن دياس (مانشستر سيتي)، ماريو روي (نابولي)، رافائيل جويريرو (بوروسيا دورتموند).

- في خط الوسط: دانيلو بيريرا (بورتو)، روبن نيفيس (وولفرهامبتون)، ويليام كارفالو (بيتيس)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، ريناتو سانشيز (ليل)، جواو موتينيو (وولفرهامبتون)، سيرجيو أوليفيرا (بورتو).

- في خط الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، ترينكاو (برشلونة)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، دييغو جوتا (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، جواو فيليكس (أتليتكو مدريد)، باولينيو (براغا).

المصدر: وكالات