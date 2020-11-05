الروسي مدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة باريس لكرة المضرب

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه على الأسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة اليوم الخميس.

وقلب مدفيديف البالغ 24 عاما تأخره عقب خسارته للمجموعة الأولى 5-7، إلى فوز، بعد أن حسم المجموعتين الثانية والثالثة لمصلحته بنتيجة 6-2 و6-2 خلال ساعتين تقريبا.

Comeback Complete 😅@DaniilMedwed rebounds 5-7, 6-2, 6-2 to avoid the upset against De Minaur. He faces Schwartzman in the final 8.#RolexParisMasterspic.twitter.com/6V7ztjtpNK — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 5, 2020

وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، الأرجنتيني دييغو شفارتزمان الفائز بدوره على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-1 و6-1.

1️⃣ win away from London 💪@dieschwartzman speeds past Davidovich Fokina 6-1, 6-1 to be the first to reach the final eight in Paris.#RolexParisMasterspic.twitter.com/i49KVIDL74 — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 5, 2020

المصدر: rsport.ria.ru