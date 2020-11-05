الروسي روبليوف يتأهل لثالث أدوار بطولة باريس لكرة المضرب

تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى الدور الثالث لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين نظيفتين، أمس الأربعاء.

وتمكن روبليوف البالغ 23 عاما من حسم اللقاء لمصلحته بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و6-2، خلال 59 دقيقة.

Most wins in 2020 ➡️ @AndreyRublev97



The 🇷🇺 flies past Albot to notch a tour-leading 4️⃣0️⃣th victory and pass Djokovic.#RolexParisMasterspic.twitter.com/1BopklHo1j — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2020

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وسيواجه روبليوف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، السويسري ستانيسلاس فافرينكا الفائز بدوره على الأمريكي تومي بول بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 4-6 و7-6 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru