 
مباشر

الروسي روبليوف يتأهل لثالث أدوار بطولة باريس لكرة المضرب

الرياضة

الروسي روبليوف يتأهل لثالث أدوار بطولة باريس لكرة المضرب
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p385

تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى الدور الثالث لبطولة باريس للماسترز بكرة المضرب، بعد تغلبه على المولدوفي رادو ألبوت بمجموعتين نظيفتين، أمس الأربعاء.

وتمكن روبليوف البالغ 23 عاما من حسم اللقاء لمصلحته بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-1 و6-2، خلال 59 دقيقة.

إقرأ المزيد
الروسي روبليوف يتوج ببطولة فيينا ويحجز بطاقة المشاركة في
الروسي روبليوف يتوج ببطولة فيينا ويحجز بطاقة المشاركة في "الماسترز الختامية"

وسيواجه روبليوف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 مليون يورو، السويسري ستانيسلاس فافرينكا الفائز بدوره على الأمريكي تومي بول بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 4-6 و7-6 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا