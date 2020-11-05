السعودي محسن خلف يدخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم (فيديو)

دخل لاعب المنتخب السعودي ونادي أحد لكرة السلة محسن خلف موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم (51 عاما) ، يشارك في مباريات رسمية.

بدأ محسن مسيرته مع نادي أحد عام 1979 حصل على العديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي والعربي والآسيوي، وساهم في تحقيق 15 بطولة للدوري الممتاز، و14 بطولة كأس وثلاث بطولات نخبة وأربع بطولات خليج والمركز الثالث في بطولة العرب حتى اعتزاله في 2015، عندما شارك في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بعمر 51 عاما و 335 يوما محققا لقبه الأخير مع ناديه أحد.

وعلى صعيد المنتخب التحق محسن بالمنتخب السعودي الذي عام 1986، حيث حصد بطولتي كأس الخليج وبطولة عربية وبطولة الملك عبد الله الدولية في الأردن وبطولة الشرطة العربية، وحصد المركز الثالث في بطولة آسيا.

رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد السعودي السلة يهنئون

الكابتن #محسن_خلف لدخوله موسوعة #غينيس للأرقام القياسية رسميا كأكبر لاعب كرة سلة في العالم

بعد مشاركته في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بتاريخ 22 مايو 2015م وهو في عمر 51 عاماً و 335 يوماً. pic.twitter.com/whifYf3tbu — الإتحاد السعودي لكرة السلة | Saudi Basketball (@sbfksa) November 4, 2020

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وعلى المستوى الفردي حصد محسن لقب أفضل لاعب سعودي 6 مرات، ونال وسام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة لمساهمته في تطوير اللعبة، وتم تكريمه من الاتحاد العماني كأكبر وأقدم لاعب مشارك في كأس الخليج عام 2013، وتم تكريمه من الاتحاد العربي في 2014 في الرباط للسبب ذاته، وفي بطولة النخبة التي أقيمت في السعودية عام 2004 حصل على كأس هداف البطولة وهداف الثلاثيات، وأفضل لاعب سعودي في البطولة وأفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب في النهائي، واختتم ذلك العام الأبرز له بالحصول على كأس اللاعب المثالي في بطولة الشرطة العربية في الرياض.

المصدر: "وكالة الأنباء السعودية"