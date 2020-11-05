اعتزال متسابق الدراجات البريطاني ستانارد لأسباب صحية

قال فريق إنيوس المنافس في سباقات الدراجات الخميس، إن متسابقه البريطاني المخضرم إيان ستانارد اضطر لاعتزال السباقات لأسباب صحية نتيجة معاناته من التهابات في المفاصل.

وارتبط ستانارد البالغ 33 عاما بفريق إنيوس البريطاني منذ انطلاقه تحت اسم سكاي في 2010 وكان دائما ضمن تشكيلة الفريق في السباقات الكبرى.



وقال ستانارد: "من المؤسف جدا الاضطرار للاعتزال بهذا الشكل لكنه بالتأكيد القرار الأفضل من أجل صحتي وأسرتي".

End of an era.



After a hugely successful career, British rider Ian Stannard has been forced to retire from professional racing due to rheumatoid arthritis.



Read the thoughts of Ian and Sir Dave Brailsford: — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 5, 2020

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وأضاف الرياضي: "بحثنا كافة الخيارات التي تناسب حالتي هذا العام وقد وقف الفريق إلى جانبي في كل ذلك. وتصورت أنني سأتمكن من التغلب على المشكلة خلال فترة الإغلاق لكن بعد العودة للسباقات مباشرة تبين لي أنني لن أتمكن من الاستمرار على أي مستوى بعد الآن".

وتخرج ستانارد من أكاديمية الدراجات البريطانية إلى جانب متسابقين بارزين مثل جيرينت توماس ومارك كافنديش وقد حقق نجاحات لافتة في سباقات اليوم الواحد بصفة خاصة.

المصدر: "رويترز"