موقف محرج للاعبي سان جيرمان قبل الهزيمة من لايبزيغ (فيديو)

يبدو أن ليلة مباراة لايبزيغ كانت كالكابوس بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان حتى قبل الهزيمة أمام الفريق الألماني 1-2 الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن 10 من نجوم الفريق الباريسي قضوا أكثر من 50 دقيقة داخل مصعد الفندق الذي أقام فيه الفريق قبل انطلاق مباراة لايبزيغ بفترة بسيطة.

وأكملت الصحيفة أن رجال الإطفاء قاموا بإنقاذ اللاعبين وهم:"كيمبيمبي، وباريديس، ودي ماريا، وماركينيوس، وفاديجا، وديالو، وإدريسا غاي، ومويس كين، وداجبا، وكورزاوا" بعد العطل الذي حدث في مصعد الفندق.

El #PSG tuvo un gran susto a unos minutos de jugar el partido que les enfrentaba a #Leipzig en la tercera jornada de la #ChampionsLeague. Hasta diez jugadores del conjunto parisino se quedaron encerrados en un ascensor y tuvieron que ser rescatados por un equipo de bomberos. pic.twitter.com/lAyKDNYJbr — Atlantide (@Atlantide4world) November 5, 2020

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وأضافت الصحيفة أن ستة من هؤلاء اللاعبين تواجدوا في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان أمام لايبزيغ.

وأنهى سان جيرمان المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض اثنين من لاعبيه للطرد هما السنغالي إدريسا غاي وبريسنال كيمبيمبي في الدقيقتين 69 و90+5 على الترتيب.

المصدر: "صحيفة آس "