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موقف محرج للاعبي سان جيرمان قبل الهزيمة من لايبزيغ (فيديو)

الرياضة

موقف محرج للاعبي سان جيرمان قبل الهزيمة من لايبزيغ (فيديو)
AFP RONNY HARTMANN
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يبدو أن ليلة مباراة لايبزيغ كانت كالكابوس بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان حتى قبل الهزيمة أمام الفريق الألماني 1-2 الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن 10 من نجوم الفريق الباريسي قضوا أكثر من 50 دقيقة داخل مصعد الفندق الذي أقام فيه الفريق قبل انطلاق مباراة لايبزيغ بفترة بسيطة.

وأكملت الصحيفة أن رجال الإطفاء قاموا بإنقاذ اللاعبين وهم:"كيمبيمبي، وباريديس، ودي ماريا، وماركينيوس، وفاديجا، وديالو، وإدريسا غاي، ومويس كين، وداجبا، وكورزاوا" بعد العطل الذي حدث في مصعد الفندق.

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وأضافت الصحيفة أن ستة من هؤلاء اللاعبين تواجدوا في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان أمام لايبزيغ.

وأنهى سان جيرمان المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض اثنين من لاعبيه للطرد هما السنغالي إدريسا غاي وبريسنال كيمبيمبي في الدقيقتين 69 و90+5 على الترتيب.

المصدر: "صحيفة آس "

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