شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة "أفضل هدف" في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأجريت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين منافسات ثالث جولات دور مجموعات البطولة القارية الكبرى.

وضمت قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا كلا من:

- هدف لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني.

- هدف لويس دياز من بورتو البرتغالي أمام مارسيليا الفرنسي.

- ماجوميد سليمانوف من كراسنودار الروسي أمام إشبيلية الإسباني.

- الحسن بليا من بوروسيا مونشنجلادباغ الألماني أمام شاختار الأوكراني.

فيما رشح الاتحاد الأوروبي لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا كلا من دييغو جوتا، مهاجم ليفربول الواعد، بعد تألقه أمام أتالانتا حيث سجل 3 أهداف "هاتريك".

________ should win #UCL Player of the Week.



⭐️ Alassane Pléa

⭐️ Diogo Jota

⭐️ Erling Haaland

⭐️ Youssef En-Nesyri#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2020

والحسن بليا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، بعد تألقه أمام شاختار حيث سجل "هاتريك".

وإرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، عقب تسجيله هدفين أمام كلوب بروغ.

ويوسف النصيري لاعب إشبيلية، أمام كراسنودار حيث سجل هدفين.

المصدر: twitter\ChampionsLeague