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دوري الأبطال.. لايبزيغ يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. لايبزيغ يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان (فيديو)
AFP Ronny Hartmann
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قلب لايبزيغ الألماني تأخره بهدف أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم الضيوف مبكرا عن طريق آنخيل دي ماريا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيع الأرجنتيني فرصة محققة لتعزيز تقدم فريقه في الدقيقة الـ15 عندما أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس لايبزيغ.

وقلب لايبزيغ الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الفرنسي كريستوفر نكونكو والسويدي إيميل فورسبيرغ من ركلة جزاء في الدقيقتين 42 و57.

وأنهى سان جيرمان المباراة بتسعة لاعبين بعد تعرض اثنين من لاعبيه للطرد هما السنغالي إدريسا غاي وبريسنال كيمبيمبي في الدقيقتين 69 و90+5 على الترتيب.

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وبهذه النتيجة، اختلطت أوراق المجموعة الثامنة، وباتت مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث تساوى لايبزيغ برصيد 6 نقاط مع مانشستر يونايتد الذي تعرض في وقت سابق اليوم لخسارة مفاجئة أمام مضيفه إسطنبول باشاك شهير بنتيجة 1-2، فيما توقف رصيد سان جيرمان عند ثلاث نقاط، ليتساوى مع الفريق التركي.

المصدر: RT

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