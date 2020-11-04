الزمالك يقصي الرجاء المغربي ويضرب موعدا مع الأهلي في لقاء مصري خالص بنهائي أبطال إفريقيا (فيديو)
ضرب الزمالك المصري موعدا ناريا مع مواطنه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تغلب على ضيفه الرجاء المغربي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي المسابقة.
وافتتح الرجاء الرياضي المغربي باب التسجيل عن طريق الكونغولي بين مالانغو نغيتا في الدقيقة 47، قبل أن ينتفض الزمالك ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الـ61 ومصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 85 و88.
Ben Malango. #ZSCRCA#TotalCAFCL ￼— ETTACHKILA (@EttachkilaTN) November 4, 2020
🔥 pic.twitter.com/V4vVzFIjIy
FERJANI SASSI— ETTACHKILA (@EttachkilaTN) November 4, 2020
🔥🇹🇳 #ZSCRCA#TotalCAFCLpic.twitter.com/BfygNhuY9R
Mostafa Mohamed donne l’avantage pour les White Knights d’une somptueuse tête. #ZSCRCA#TotalCAFCL ￼ pic.twitter.com/2QyygyxI6E— ETTACHKILA (@EttachkilaTN) November 4, 2020
MOSTAFA MOHAMED.— ETTACHKILA (@EttachkilaTN) November 4, 2020
🔥⚽️#ZSCRCA#TotalCAFCLpic.twitter.com/bxmT5oE2Zf
وبهذا الفوز الكبير، أكد الزمالك تفوقه على الرجاء بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب في المغرب بهدف دون رد، وهو ما ضمن للقلعة البيضاء الصعود للمباراة النهائية المقرر إقامتها في الـ27 من نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيواجه منافسه التقليدي الأهلي المصري الفائز بدوره في المربع الذهبي على الوداد المغربي.
نهاية المباراة: ⚪الزمالك 3 - 1 الرجاء 🟢— دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) November 4, 2020
🏹 الزمالك يتأهل رسميًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا 🏆@ZSCOfficial| #TotalCAFCL | #ZSCRCApic.twitter.com/D4WjvFLYdl
أنفاسٌ تُحتبس، ولحظاتٌ تَشتعل، وبطلٌ واحد يستعد لرفع اللقب! 🦅🏹— دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) November 4, 2020
نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2019 بين الأهلي والزمالك. 🔴⚪#TotalCAFCL | @AlAhly | @ZSCOfficialpic.twitter.com/sRM27csMb2
المصدر: RT