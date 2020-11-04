إسطنبول باشاك شهير يصعق "الشياطين الحمر" في تركيا (فيديو)

حقق إسطنبول باشاك شهير التركي مفاجأة كبيرة بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 2-1، يوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية الفريق التركي، السنغالي ديمبا با والبوسني إدين فيسكا في الدقيقتين 13 و40 على التوالي، فيما سجل هدف اليونايتد الوحيد الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

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وبهذه النتيجة، جمع باشاك شهير أول 3 نقاط ويبقى متذيلا ترتيب المجموعة الثامنة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا بانتظار انتهاء المباراة الثانية في المجموعة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني.

المصدر: RT