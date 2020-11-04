قد تصل عقوبة الإيقاف إلى 12 مباراة.. بدء التحقيق في تصريحات كومان ضد حكم الكلاسيكو

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، مهدد بالإيقاف من 4 إلى 12 مباراة في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لجنة المسابقات في "الليغا" قررت اليوم الأربعاء، بدء التحقيق في تصريحات كومان ضد حكام مباراة الكلاسيكو، والتي خسرها النادي الكتالوني على أرضه أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 1-3.

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‼ Está relacionado con las declaraciones de Ronald tras el clásico Barça-Real Madrid https://t.co/BmI0ORhKqn — Diario SPORT (@sport) November 4, 2020

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وشهدت المباراة جدلا حول قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح راموس ضد الفرنسي كليمينت لينغليت، سجل منها قائد "الميرنغي" الهدف الثاني.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي عقب الكلاسيكو، إن "قرارات حكام الفيديو خلال المباريات الـ5 التي أدرتها حتى الآن لا تظهر سوى أنها ضد برشلونة".

وأشار إلى أحقية برشلونة في ركلة جزاء لميسي أمام إشبيلية، وكذلك في معاقبة بعض لاعبي خيتافي، متسائلا: "لماذا دائما القرارات ضد برشلونة؟ أنا لا أفهم حكم الفيديو المساعد".

وذكرت الصحيفة أن كومان سيعاقب في حال رأت اللجنة أن تصريحاته مسيئة للحكام أو تشكيك في نزاهة وحيادية القرارات.

وأوضحت أن العقوبة تبدأ بالإيقاف لمدة 4 مباريات، وتصل إلى 12 مباراة وفقا لحجم الخطأ.

المصدر: وكالات