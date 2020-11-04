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ميسي يوجه رسالة دعم لمارادونا بعد استئصاله لورم في المخ (صورة)

الرياضة

ميسي يوجه رسالة دعم لمارادونا بعد استئصاله لورم في المخ (صورة)
Reuters Carl Recine
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نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة تجمعه بمواطنه مارادونا، بعد ساعات قليلة من إعلان نجاح العملية التي خضع لها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

وأرفق ميسي الصورة بالقول: "دييغو، كل القوة الموجودة في العالم لك. أنا وعائلتي نريد أن نراك بصحة جيدة في أسرع وقت ممكن. عناق من القلب".

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مارادونا خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم في الدماغ
مارادونا خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم في الدماغ

وخضع مارادونا، لعملية جراحية في الدماغ لاستئصال ورم دموي، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، لكنه ما زال تحت المراقبة الصحية، كما أعلن طبيبه ليوبولدو لوكي.

وقال لوكي بعد إجرائه العملية التي استمرت حوالي ساعتين في إحدى العيادات الخاصة في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس: "لقد تم استئصال الورم الدموي، وتجاوب دييغو جيدا مع العملية، كل الأمور تحت السيطرة، لقد استيقظ، لكنه سيبقى تحت المراقبة".

المصدر: وكالات

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