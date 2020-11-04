شاهد.. حبيب نورمحمدوف ينشر فيديو "لأجمل أوقاته"

نشر الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة المعتزل، اليوم الأربعاء، فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر في الفيديو حبيب يتدرب رفقة والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأرفق حبيب الفيديو بعبارة: "والدي.. لقد كانت أجمل الأوقات".

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وحقق الفيديو نسبة مشاهدة هائلة، حيث تخطى عدد المشاهدات الـ5 ملايين بعد ساعات قليلة على نشره عبر حساب البطل الروسي في "إنستغرام" والذي يتابعه أكثر من 25.5 مليون شخص حول العالم.

وأعلن حبيب البالغ 32 عاما بصورة مفاجئة اعتزاله بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، محققا انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: instagram/khabib_nurmagomedov