 
مباشر
عاجل
"فوكس نيوز": بايدن يتقدم على ترامب في ميشيغان بفارق هش بعد فرز 94% من أصوات الناخبين

بعد تعافيه من الإصابة.. شتيغن ضمن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

الرياضة

بعد تعافيه من الإصابة.. شتيغن ضمن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف
Globallookpress Michael Regan - UEFA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2ze

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائمة فريقه لمواجهة دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وشهدت القائمة التي ضمت 21 لاعبا ظهور الحارس الألماني، مارك تير شتيغن، لأول مرة هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة في الكتف التي عانى منها قبل شهرين ونصف، وخضع لعملية جراحية.

وضمت قائمة النادي الكتالوني:تير شتيغن، نيتو، بينيا، ديست، بيكيه، ألبا، روبيرتو، لينغليت، فيربو، بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، دي يونغ، بيدري، بويج، غريزمان، ميسي، ديمبلي، تريناكو، برايثوايت، فاتي".

إقرأ المزيد
نجم برشلونة الواعد يغادر ملعب
نجم برشلونة الواعد يغادر ملعب "كامب نو" مستقلا سيارة أجرة بعد خماسية فريقه في دوري الأبطال

ويتصدر برشلونة مجموعته السابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على فيرينتسفاروش الهنغاري ويوفنتوس الإيطالي، على التوالي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا