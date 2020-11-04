بعد تعافيه من الإصابة.. شتيغن ضمن قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائمة فريقه لمواجهة دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وشهدت القائمة التي ضمت 21 لاعبا ظهور الحارس الألماني، مارك تير شتيغن، لأول مرة هذا الموسم، بعد تعافيه من الإصابة في الكتف التي عانى منها قبل شهرين ونصف، وخضع لعملية جراحية.

وضمت قائمة النادي الكتالوني:تير شتيغن، نيتو، بينيا، ديست، بيكيه، ألبا، روبيرتو، لينغليت، فيربو، بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، دي يونغ، بيدري، بويج، غريزمان، ميسي، ديمبلي، تريناكو، برايثوايت، فاتي".

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ويتصدر برشلونة مجموعته السابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على فيرينتسفاروش الهنغاري ويوفنتوس الإيطالي، على التوالي.

المصدر: وكالات