جدول مواعيد مباريات الليلة في دوري أبطال أوروبا

تتواصل مساء اليوم الأربعاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثالثة.

ويتطلع برشلونة ومانشستر يونايتد إلى تأكيد بدايتهما الجيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز الثالث على التوالي في مجموعتيهما بالدور الأول.

من جانبه يسعى يوفنتوس لاستعادة الاتزان مع عودة كريستيانو رونالدو للمشاركة مع فريق "السيدة العجوز" بدوري الأبطال، بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أجبر البرتغالي على الغياب في المباراتين الماضيتين من المسابقة القارية.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، حسب توقيت مكة المكرمة:

المجموعة الخامسة

إشبيلية الإسباني × كراسنودار الروسي – الساعة 23:00

تشيلسي الإنجليزي × رين الفرنسي – الساعة 23:00

المجموعة السادسة

زينيت سانت بطرسبرغ الروسي × لاتسيو الإيطالي – الساعة 20:55

كلوب بروغ البلجيكي × بوروسيا دورتموند الألماني – الساعة 23:00

المجموعة السابعة

برشلونة الإسباني × دينامو كييف الأوكراني – الساعة 23:00

فرينكفاروزي الهنغاري × يوفينتوس الإيطالي – الساعة 23:00

المجموعة الثامنة

إسطنبول باشاك شهير التركي × مانشستر يونايتد الإنجليزي – الساعة 20:55

لايبزيغ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي – الساعة 23:00.

المصدر: RT