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وفاة المدرب الأسترالي الأسطوري دون تالبوت

الرياضة

وفاة المدرب الأسترالي الأسطوري دون تالبوت
Reuters GREG WOOD
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توفي المدرب الأسترالي الأسطوري في السباحة، دون تالبوت، الذي ساهم في إحراز بلاده 18 ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها سيدني عام 2000، عن عمر 87 عاما.

ونعى رئيس الاتحاد الاسترالي للسباحة، جون برتراند، تالبون ووصفة "بالمدرب الساحر الذي غير نظرة الناس للرياضة على أعلى المستويات".

وأضاف: "يتعين علينا شكر دون تالبوت على كل ما قام به وسيبقى الإرث الذي تركه كأحد أنجح المدربين الأستراليين في السباحة، وملهما حقيقيا".

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وبدأ تالبوت مسيرته التدريبية في الخمسينيات من القرن الماضي، وكان مدربا خلال الفترة الذهبية لبلاده في هذه الرياضة بين عامي 1990 و2000 ، لا سيما خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها بلاده حيث حققت أستراليا أفضل نتيجة لها منذ أكثر من 30 عاما في حوض السباحة، من خلال إحرازها 18 ميدالية من مختلف المعادن.

وكان أبرز إنجاز لتالبوت قيادته فريق التتابع 4 مرات 100 م بقيادة مايكل كليم، كريس فايدلر وآشلي كالوس واليافع إيان ثورب (17 عاما) إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة، بعد سيطرة المنتخب الأمريكي على هذا الاختصاص منذ الألعاب الأولمبية عام 1964.

كما قاد تالبوت منتخب أستراليا إلى صدارة بطولة العالم في فوكووكا اليابانية عام 2001 للمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة بإحرازها 23 ميدالية، بينها 13 ذهبية.

المصدر: "أ ف ب"

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