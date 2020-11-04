لجنة الانضباط تطلق جرس الإنذار بوجه الأندية السعودية

وجهت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، تحذيرا شديدا إلى أندية الدوري المحلي بضرورة الالتزام بالبرتوكول الصحي، عقب ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا في 5 أندية.

كما قامت لجنة الانضباط، بتحذير الأندية من مخالفة التعاميم المشار إليها، وهددتها بتشديد العقوبة في حال إعادة ارتكاب المخالفة.

وشهدت الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي ظهور حالات إصابة بفيروس "كوفيد-19" في أندية النصر والتعاون والرائد والفيصلي والاتحاد، إلى جانب إصابة الحكم محد الهويش.

14 مصاباً بفايروس كورونا المستجد



أمنياتنا لكم بالشفاء العاجل بإذن الله 🙏

كونوا أقوياء 💛 pic.twitter.com/f4RNnTgtWl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 3, 2020

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وأصدر الاتحاد السعودي تعميما لجميع الأندية بعد ظهور فيروس كورونا بضرورة خضوع الفرق كاملة للمسحة الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين قبل مباريات الجولة الرابعة.

وأكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، على صعوبة تأجيل أي مباراة في الوقت الحالي، بسبب ضغط جدول المباريات، مشيرا إلى أن كل ناد يمكنه الاستعانة بلاعبين من الشباب أو الناشئين.

ومن جانبه، أعلن نادي النصر عبر بيان رسمي عن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق، من بينهم 8 لاعبين، إضافة إلى المدرب روي فيتوريا والطاقم الفني المساعد له.

واستدعى فريق النصر6 لاعبين من فئة الشباب، للمشاركة في تدشين تحضيراته لاستضافة القادسية ضمن مباريات الجولة الرابعة.

المصدر:"وكالات"