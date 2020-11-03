أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم.. "الفيفا" يهنئ المصري عز الدين بهادر بعيد ميلاده الـ 75 (صورة)

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الثلاثاء، المصري عز الدين بهادر لاعب نادي 6 أكتوبر بعيد ميلاده الـ 75.

وكتب "الفيفا" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "مهندس ومحارب سابق كان لديه حلم، بنى ملعب في الصحراء وتدرب عليه حتى حقق حلمه. لا يوجد شيء سهل، لكن لا يوجد شيء مستحيل. عز الدين بهادر حقق حلمه ودخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم. في يوم ميلاده الـ75 نتمنى له عيد ميلاد سعيد".

مهندس ومحارب سابق كان لديه حلم

بنى ملعب في الصحراء وتدرب عليه حتى حقق حلمه

"لايوجد شيء سهل..لكن لايوجد شيء مستحيل،"

🇪🇬عز الدين بهادر حقق حلمه ودخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم

🎂في يوم ميلاده الـ75 نتمنى له عيد ميلاد سعيد 🎉

🌟انتظروا قصته عبر مقابلتنا معه يوم الخميس pic.twitter.com/6r0awiCQ5V — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) November 3, 2020

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ودخل بهادر، لاعب فريق 6 أكتوبر، موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الـ17 من أكتوبر الماضي، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة قدم في العالم، من حيث العمر، يشارك في مباراة رسمية، عندما شارك مع فريقه في مواجهة فريق العياط في دوري الدرجة الثالثة المصري لكرة القدم.

وحطم بهادر، الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب كرة قدم في العالم، الذي كان مسجلا باسم الإسرائيلي، إسحاق حايك، البالغ 73 عاما، والذي تولى حراسة مرمى فريق نادي إروني العام الماضي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قام بقيد بهادر ضمن قائمة نادي 6 أكتوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

المصدر: وكالات