الاتحاد الإيطالي يحقق مع لاتسيو بسبب خرق محتمل للبروتوكولات الصحية الخاصة بكورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه يحقق مع نادي لاتسيو بسبب خرق محتمل للبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ويتعلق الأمر بطريقة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الإنترنت إنه أجرى عمليات تفتيش في المركز الرياضي التابع لنادي لاتسيو قرب روما وصادر نتائج اختبارات أجريت للاعبين قبل مباراتي الأسبوع الماضي أمام بروج وتورينو.

كما طلب الاتحاد الإيطالي من لاتسيو تقديم نتائج المسحات التي أجريت قبل مباراة الأربعاء الماضي في دوري الأبطال أمام زينيت الروسي.

المصدر: رويترز