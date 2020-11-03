الاتحاد الإيطالي يحقق مع لاتسيو بسبب خرق محتمل للبروتوكولات الصحية الخاصة بكورونا
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه يحقق مع نادي لاتسيو بسبب خرق محتمل للبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
The #FIGC Prosecutor’s Office has reportedly opened an investigation into #Lazio and possible violations of the health protocols made by the Aquile. https://t.co/LhntsTmWwH#SerieA#UCLpic.twitter.com/U7Bx5A1VZr— footballitalia (@footballitalia) November 3, 2020
ويتعلق الأمر بطريقة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.
وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الإنترنت إنه أجرى عمليات تفتيش في المركز الرياضي التابع لنادي لاتسيو قرب روما وصادر نتائج اختبارات أجريت للاعبين قبل مباراتي الأسبوع الماضي أمام بروج وتورينو.
كما طلب الاتحاد الإيطالي من لاتسيو تقديم نتائج المسحات التي أجريت قبل مباراة الأربعاء الماضي في دوري الأبطال أمام زينيت الروسي.
المصدر: رويترز