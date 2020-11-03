دخول الملاكم الروسي بوفيتكين إلى المشفى بعد إصابته بكورونا

أعلن مروج مباريات الملاكمة إيدي هيرن اليوم الثلاثاء أن الملاكم الروسي ألكسندر بوفيتكين، البطل المؤقت لمجلس الملاكمة العالمي WBC للوزن الثقيل، دخل المشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن هيرن تأجيل نزال الإعادة بين بوفيتكين والبريطاني ديليان وايت الذي كان مقررا في الـ21 من نوفمبر الجاري بدون جمهور في ملعب ويمبلي إلى يناير المقبل.

وخسر وايت بالضربة القاضية أمام بوفيتكين البالغ 41 عاما، في الجولة الخامسة من النزال الذي جمعهما في لندن في أغسطس الماضي.

⚡️ Александр Поветкин заразился коронавирусом. Матч-реванш с Диллианом Уайтом будет перенесенhttps://t.co/kmebYhCdUYpic.twitter.com/cKxUyiLSTF — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 3, 2020

وقال هيرن في "تويتر": "للأسف وصلتنا أنباء اليوم عن دخول ألكسندر بوفيتكين المشفى بعد إصابته بكوفيد-19. سيتم إعادة ترتيب موعد النزال الآن ليقام في موعد غايته 30 يناير".

Unfortunately we got the news today that Alexander Povetkin is in hospital after testing positive for Covid-19. The fight will now be rescheduled to a target date of Jan 30. An announcement on our Nov 21 show will be made shortly @skysportsboxing@daznboxing#rollwiththepunchespic.twitter.com/yg4p9hPzfQ — Eddie Hearn (@EddieHearn) November 3, 2020

وواجه بوفيتكين منافسه البريطاني أنطوني جوشوا على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة الدولية في ملعب ويمبلي في 2018 قبل أن يخسر في الجولة السابعة.

المصدر: رويترز