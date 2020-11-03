شيفتشينكو: ميلان الحالي بإمكانه الفوز بالدوري الإيطالي

صرح مدرب المنتخب الأوكراني ونجم ميلان الإيطالي السابق، أندريه شيفتشينكو، البالغ 44 عاما، أن "الروسونيري" بإمكانه التتويج بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وقال شيفتشينكو الذي ساعد "الروسونيري" في الفوز بالدوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده في ميلانو، في حديث لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن المعنويات تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي يمكن أن تساعدهم في القتال من أجل لقب الدوري الإيطالي (الاسكوديتو) هذا الموسم: "بالطبع يمكنهم تحديد هدف الفوز بلقب الاسكوديتو، من الواضح أن البطولة لا تزال طويلة. لقد أنهى بيولي الموسم الماضي بشكل جيد وبدأ هذا الموسم بشكل أفضل".

وأضاف: "هذا العام، المهم أن تبقي قدميك على الأرض، ما يصنع الفرق هو الروح التي تأخذها معك إلى أرض الملعب، الروسونيري يشبه الأوركسترا، كل شخص لديه مهمته ويفعلها بشكل جيد.وإبراهيموفيتش يوجههم بشكل مثالي".

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وتابع شيفتشينكو قائلا: "بيولي له مزاياه، بين زلاتان والمدرب. وباولو مالديني وضع نفسه بين يدي قائدين استثنائيين. ومن حولهم، هناك الكثير من الرجال الذين يريدون القيام بعمل جيد، إنهم مليؤون بالطاقة".

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد 6 جولات من انطلاقته، برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

المصدر: www.gazzetta.it