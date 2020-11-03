دوري الأبطال.. مباراة برشلونة ودينامو كييف مهددة بالتأجيل

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم، أن مباراة برشلونة الإسباني وضيفه دينامو كييف الأوكراني، المقررة غدا الأربعاء، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مهددة بالتأجيل.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن 9 من لاعبي دينامو كييف ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

❗🧫 El club ucraniano tiene 9 jugadores contagiados y llegó a Barcelona con el mínimo de 13 del primer equipo



💉🔚 Si hay un positivo más en el control de hoy (10 h.), la UEFA debería aplicar el protocolo y aplazarlo



✍ @ffpolo y @martinezferranhttps://t.co/WvL8KUl3AU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 3, 2020

وسافر الفريق الأوكراني إلى برشلونة بقائمة تضم 13 لاعبا فقط من الفريق الأول، بالإضافة إلى 6 لاعبين من الشباب لتعويض الغيابات.

«Динамо» без 13 футболістів основної обойми вирушає до Іспанії на матч #БарселонаДинамоpic.twitter.com/XrIXdi27Qa — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 2, 2020

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وأشارت الصحيفة إلى أن البروتوكول الصحي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يسمح بتأجيل أي مباراة، طالما تضم قائمة كل فريق 13 لاعبا على الأقل من الفريق الأول.

وسيخضع لاعبو دينامو كييف لاختبار كورونا جديد اليوم الثلاثاء، وفي حالة ظهور إصابة جديدة بالفيروس بين لاعبي الفريق الأول، ستؤجل المباراة إلى موعد لاحق.

المصدر: وكالات