الليلة.. محمد صلاح على موعد مع رقم "أوين" في دوري أبطال أوروبا

سيكون النجم المصري محمد صلاح، على موعد لتحقيق رقم جديد مع ليفربول في مباراة اليوم، الثلاثاء، أمام أتالانتا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفي حال تسجيله هدفا الليلة في مرمى مضيفه أتالانتا سيعادل رقم مهاجم "الريدز" السابق مايكل أوين، الذي يشغل المركز الثاني على لائحة هدافي ليفربول في تاريخ البطولات الأوروبية برصيد 22 هدفا، خلف المتصدر، ستيفن جيرارد، برصيد 41 هدفا.

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ويعد محمد صلاح ثالث أفضل هدافي الفريق الأحمر، حيث سجل حتى الآن 21 هدفا في 37 مباراة فقط.

ويعول ليفربول على نجمه المصري الذي يقدم موسما ممتازا حتى هذه اللحظة، حيث نجح بتسجيل 8 أهداف في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال 9 مباريات فقط، وبالتأكيد هو هداف الفريق الأول.

يذكر أن محمد صلاح لم يحقق سوى فوز وحيد على أتلانتا خلال مسيرته الرياضية، وكان في موسم 2014-2015 مع فيورنتينا، بينما تلقى هزيمة وحيدة وتعادل في مناسبتين مع روما.

المصدر: "وكالات"