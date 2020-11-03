تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة الرجاء الهامة

تلقى الزمالك المصري، ضربة موجعة، قبيل المواجهة الهامة التي ستجمعه، غدا الأربعاء، بضيفه الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأجمعت وسائل إعلام مصرية، على أن مهاجم الفريق الأبيض، يوسف إبراهيم أوباما، سيغيب عن موقعة الرجاء، بعد تجدد الإصابة التي سبق وتعرض إليها مؤخرا على مستوى الركبة.

ومن جانبه، نقل موقع "kooora" الرياضي، عن مصدر في الجهاز الفني لنادي الزمالك، قوله، إنه تم استبعاد أوباما من حسابات المدير الفني للفريق الأبيض، البرتغالي جايمي باتشيكو.

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وكان الزمالك، فاز في مباراة الذهاب في المغرب على الرجاء، بهدف دون رد، ويكفيه التعادل بأي نتيجة في لقاء الغد، لبلوغ المباراة النهائية، ومواجهة غريمه التقليدي نادي الأهلي، المتأهل على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

المصدر: وكالات