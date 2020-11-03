ليستر يرتقي إلى وصافة الدوري الإنجليزي بعد فوز عريض على ليدز (فيديو)

ارتقى نادي ليستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ليدز يونايتد، أمس الاثنين 4-1، في ختام المرحلة السابعة.

وتناوب على تسجيل رباعية ليستر، هارفي بارنيس، ويوري تيليمانس (هدفين)، وجيمي فاردي، في الدقائق 2، 21، 90، و76 على الترتيب، فيما سجل ستيوارت دالاس، هدف حفظ ماء الوجه لليدز، في الدقيقة 48.

- الـدوري الانـجـلـيزي



- ليدز يونايتد 1 × 4 ليستر سيتي



- 🎥 | اهــداف الـمـبـاراة#الدوري_الانجليزيpic.twitter.com/uY4hGZXzrD — koora_FC (@koora_FC11) November 2, 2020

وبعد هذا الفوز، رفع ليستر رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وبات يتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر وحامل اللقب ليفربول.

أما ليدز الصاعد حديثا لدوري الأضواء، فقد تجمد رصيده عند عشر نقاط، وبقي في المركز الـ12.

المصدر: RT