رغم المصالحة.. التحقيق مستمر في شكوى فضل وكهربا

كشف سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار التحقيق في أزمة عضو اللجنة الخماسية، محمد فضل، مع لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال بنداري في تصريحات تلفزيونية : "مراقب المباراة لم يذكر أي شيء بخصوص الواقعة".

وأضاف: "شكاوى كل من محمد فضل وكهربا تم تحويلها إلى التحقيق، واستمع المستشار أحمد مصطفى لأقوال محمد فضل وطلب سماع كهربا أيضا".

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وأردف: "تصالح الطرفين اليوم وتنازل فضل لا يعني تغافل لجنة الانضباط عن الأسلوب غير الرياضي، أو عدم استمرار التحقيق، والواقعة ما زالت قيد التحقيقات".

واختمم بنداري: "لن نسمح بطغيان أي سلطة، ولم أبلغ بحفظ الواقعة رسميا، وما زال التحقيق جار، ولا يوجد من هو فوق اللائحة".

وأعلن فضل انتهاء أزمته مع لاعب فريق النادي الأهلي في وقت سابق، عقب جلسة تصالح جمعت بينهما، داخل مقر اتحاد كرة القدم الاثنين.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"