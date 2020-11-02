أربع إصابات جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين، عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون والأطقم الفنية، الأسبوع الماضي.

وقالت رابطة الدوري الممتاز إن المصابين، سيتم عزلهم ذاتيا لعشرة أيام.

The Premier League has confirmed four positive cases from 1,446 players and staff tested last week. https://t.co/fyLQ35wXRH — SportsNews & Betting (@snb188) November 2, 2020

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وأضافت في بيان: "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أن 1446 من اللاعبين والأطقم الفنية، خضعوا لفحوص بين 26 أكتوبر الماضي والأول من نوفمبر الجاري للكشف عن فيروس كورونا، وظهرت بينهم أربع حالات إصابة جديدة بكورونا".

وبهذا، يرتفع عدد الذين أصيبوا بالعدوى في "البريميرليغ" إلى 48، في تسع جولات من الفحوص، منذ انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر الماضي.

المصدر: رويترز