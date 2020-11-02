صحيفة فرنسية: لدى روسيا منفردة القدرة على استضافة "يورو 2020" المقررة في 12 بلدا

ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن روسيا ممكن أن تستضيف بشكل منفرد بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقررة إقامتها في 12 بلدا في القارة العجوز.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن روسيا هي الأقرب لاستضافة البطولة القارية إذا قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إقامتها في بلد واحد نتيجة الظرف الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد، بعد الاستضافة الناجحة لكأس العالم عام 2018.

⚡ УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России 🇷🇺



Россия выглядит идеальным кандидатом для проведения такого масштабного турнира, учитывая построенную к чемпионату мира 2018 года инфраструктуру pic.twitter.com/JuuZEvojqZ — Чемпионат (@championat) November 2, 2020

وفي إجابة عن سؤال عن ما جاء في الصحيفة الفرنسية قال ممثل عن "اليويفا" لوكالة نوفوستي الروسية: "من المقرر حاليا إقامة بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 وفقا للسيناريو الأصلي، لكن من المحتمل أن تقام المباريات في دولة واحدة".

Россия может единолично принять ЕВРО-2020, пишут СМИhttps://t.co/l9e2XK5V1Zpic.twitter.com/aUefs8xUXx — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 2, 2020

وكان من المقرر أن تقام النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، بمشاركة 24 منتخبا، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديدا بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

УЕФА в ответ на вопрос о ЕВРО в России сообщил, что ЧЕ может пройти в одной странеhttps://t.co/m3sUMlqUkopic.twitter.com/vT4X15PFsS — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 2, 2020

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والمدن المقرر أن تستضيف الحدث الكروي القاري هي: أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: euro2020.ria.ru