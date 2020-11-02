 
مباشر
عاجل
النمسا.. تغطية مباشرة ولحظة بلحظة للهجوم المسلح في العاصمة فيينا

زيدان يطالب لاعبيه بخوض مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال على أنها "نهائية"

الرياضة

زيدان يطالب لاعبيه بخوض مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال على أنها
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2mg

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، إن فريقه لن يتحمل المزيد من التعثر إذا أراد التأهل لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتذيل بطل إسبانيا المجموعة الثانية بنقطة واحدة من مباراتين بعد أن خسر 3-2 أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى، قبل أن يخطف تعادلا متأخرا 2-2 أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الثانية.

إقرأ المزيد
كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد اتهامات
كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد اتهامات "التمثيل"

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية المباراة التي من المقرر أن تجمع النادي الملكي بضيفه إنتر ميلان الإيطالي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات: "إنتر فريق رائع وقوي جدا من الناحية البدنية ويلعب كرة قدم جميلة. ستكون مباراة نهائية بالنسبة لنا. هناك حديث دائما من الخارج عن ضرورة إجراء تغييرات لكن هذه المجموعة يمكنها المنافسة على أعلى المستويات وترغب في الفوز".

وأضاف: "نتطلع جميعا للفوز بكل بطولة ننافس فيها ونرغب دائما في إظهار قدراتنا. لاعبو ريال يرغبون دائما في كتابة التاريخ. يرغبون دائما في الفوز بالمزيد من الألقاب وإثبات أنفسهم".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا