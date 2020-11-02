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رئيس برشلونة المؤقت يعلن موعد الانتخابات في النادي الكتالوني

الرياضة

رئيس برشلونة المؤقت يعلن موعد الانتخابات في النادي الكتالوني
Globallookpress
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أعلن رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، كارليس توسكيتس، موعد الانتخابات الرئاسية للنادي، بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو وأعضاء مجلسه.

وقال كارليس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين: "قررنا الدعوة لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن طالما تسمح الظروف الصحية بذلك. يمكن أن تكون قريبة من عيد الميلاد (24-25 ديسمبر المقبل).

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يذكر أن رئيس نادي برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، أعلن استقالته من منصبه يوم الثلاثاء الماضي، بعد فشله مع مجلس إدارته في تأجيل فكرة الاستفتاء على سحب الثقة منهم، عقب نجاح الحملة التي يقودها جوردي فاري بالوصول إلى النصاب المطلوب وتجميع 16520 توقيعا، وهو العدد المطلوب من أجل إجراء الاستفتاء على سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ورحيل بارتوميو.

وواجه بارتوميو غضبا متزايدا العام الماضي، بسبب تدهور الأوضاع المالية للنادي وتراجع أداء الفريق في أرض الملعب، وهو ما ظهر جليا في هزيمة الفريق المذلة (2-8) أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، في أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات

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