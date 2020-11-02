محكمة التحكيم الرياضية تبدأ جلسات الاستماع في طعن "روسادا" على قرار "وادا"

بدأت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم الاثنين، جلسات الاستماع في الطعن الذي قدمته الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" في قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".

وكانت "روسادا" قد قدمت طعنا لدى "كاس" بقرار اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، الذي صادقت عليه في الـ9 من ديسمبر عام 2019، بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، بعد توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي (الذي تأجل لصيف 2021 بسبب كورونا)، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

Слушания в CAS по делу РУСАДА и WADA начнутся сегодня в Швейцарии.



Рассказываем, как прошла подготовка сторон и стоит ли нам надеяться на справедливостьhttps://t.co/iIVvJKRQsgpic.twitter.com/qa6lUpWFAq — РИА Новости Спорт (@rsportru) November 2, 2020

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وستستمر جلسات الاستماع في لوزان حتى الخامس من الشهر الجاري، على أن تصدر المحكمة حكمها بالقضية في وقت لاحق.

المصدر: rsport.ria.ru