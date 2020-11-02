تقرير: إصابة 11 لاعبا من أياكس أمستردام بكورونا عشية مباراة فريقهم في دوري الأبطال

ذكرت شبكة RTL العالمية أن 11 لاعبا من أياكس أمستردام الهولندي أصيبوا بفيروس كورونا عشية مواجهة المضيف ميتيلاند الدنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضافت الشبكة أن النادي الهولندي لم يكشف عن أسماء المصابين.

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وأعلن أياكس أن بعثة فريقه المتجهة إلى الدنمارك اقتصرت على 17 لاعبا.

ويحل أياكس ضيفا على ميتيلاند في المباراة التي من المقرر أن تجمعهما غدا الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: رويترز