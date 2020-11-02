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إصابة توتي "أسطورة روما" وزوجته بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة توتي
AFP
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كشفت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الاثنين، أن فرانشيسكو توتي لاعب فريق روما ومنتخب إيطاليا السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "fanpage.it" الإيطالية، أن توتي أجرى مسحة PCR بعد أن ظهرت عليه بعض في الأيام القليلة الماضية، أعراض فيروس كورونا، مثل الحمى والشعور بالضعف وجاءت النتيجة إيجابية.

كما أضافت الصحيفة أن إيلاري بلازي زوجة توتي أجرت أيضا مسحة  PCR وجاءت النتيجة إيجابية لكنها لا تعاني من أعراض.

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وأكدت الشبكة أن توتي البالغ 44 عاما وزوجته دخلا حجرا صحيا في فيلتهما بضواحي العاصمة الإيطالية.

يذكر أن إنزو توتي، والد أسطورة فريق روما، فرانشيسكو توتي، توفي منتصف أكتوبر الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن فرانشيسكو توتي، المشهور بلقب "ملك روما"، أعلن اعتزاله كرة القدم في العام 2017، وذلك بعد مسيرة حافلة مع نادي روما دامت 25 عاما.

المصدر: www.fanpage.it

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