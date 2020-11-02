شاهد.. الحارس رضوان يسجل هدفا عالميا "عابرا للقارات" في الملاعب الأوروبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم على نطاق واسع فيديو لهدف نادر سجله حارس المرمى الروماني، رضوان يودريا.

وفي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول من المباراة التي جمعت فريقي "ستيايا" ومضيفه ""فولونتاري" ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في رومانيا، وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سدد حارس مرمى الضيوف، رضوان يودريا، البالغ 19 عاما، كرة قوية من مشارف منطقته، لتتجاوز طول الملعب، بما فيه لاعبي الفريقين وحارس أصحاب الأرض، وتسكن الشباك، ليعطي التقدم لفريقه بطريقة رائعة وسط فرحة عارمة من لاعبي فريقه وذهول من لاعبي الخصم.

This is the goal of the year. When a 19-year-old keeper scores from 80 meters out, he's more than a hero. FCSB's Razvan Udrea with this historical shot. pic.twitter.com/jrRVR3V8SM — Emanuel Roşu (@Emishor) November 1, 2020

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ونال الفيديو رواجا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورشحه الكثيرون من المتابعين لأن يفوز بهدف العام في عالم الساحرة المستديرة.

المصدر: rsport.ria.ru