الروسي روبليوف يتوج ببطولة فيينا ويحجز بطاقة المشاركة في "الماسترز الختامية"

توّج الروسي، أندريه روبليوف، بلقب بطولة فيينا النمساوية لكرة المضرب (التنس)، بعد فوزه في النهائي على الإيطالي، لورينزو سونيغو، بمجموعتين نظيفتين، أمس الأحد.

وحسم روبليوف البالغ 23 عاما المباراة النهائية لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع : 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

Can't. Stop. Winning. 🏆



🇷🇺 @AndreyRublev97 wins an ATP Tour-best fifth title in 2020 at the @ErsteBankOpen, defeating Sonego 6-4, 6-4! pic.twitter.com/5hzp0h3Grh — ATP Tour (@atptour) November 1, 2020

وبهذا التتويج حجز النجم الروسي بطاقة المشاركة في بطولة الأساتذة الختامية "الماسترز" والمقررة في لندن في الفترة بين 15 و22 من الشهر الجاري، للمرة الأولى في مسيرته.

وهذا اللقب، هو السابع لروبليوف خلال مسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، والخامس في الموسم الحالي.

The first Russian to win 5 titles in one #ATPTour season since Nikolay Davydenko in 2009!



Well played, @AndreyRublev97 👏 pic.twitter.com/I8jwZ8RmuB — ATP Tour (@atptour) November 1, 2020

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يذكر أن روبليوف هو أول مواطن روسي يتوج بـ5 بطولات في موسم واحد، منذ أن حقق هذا الإنجاز نيكولاي دافيدينكو عام 2009.

المصدر: rsport.ria.ru