مويس يرحب بالعودة للخمسة تغييرات في الدوري الانجليزي

قال ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد إنه لا يمانع العودة لإجراء 5 تبديلات لكل فريق في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بسبب المخاوف المتزايدة بشأن سلامة اللاعبين وسط جائحة كوفيد-19.

وسمح مجلس كرة القدم في مايو الماضي للأندية بزيادة عدد التبديلات من ثلاثة إلى خمسة في كل مباراة، لمساعدة الفرق على مواجهة جدول المباريات المتكدس لإكمال الموسم، بعد توقف خلال ثلاثة أشهر بسبب الوباء.

لكن المجلس ترك حرية الاختيار لمسابقات الدوري للاستمرار في تطبيق القاعدة المعدلة هذا الموسم، إلا أن الدوري الانجليزي الممتاز رفض وقرر العودة لإجراء ثلاثة تغييرات.

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وأقر مويس بأنه كان ضد القاعدة في البداية لأنه يعتقد أنها تخدم أندية الصفوة.

وأبلغ مويس صحيفة تايمز: "أعتقد أن صحة اللاعب مهمة إلى أقصى حد، لكن يجب القول إن الأندية الكبرى ستستفيد بشكل أكبر من قاعدة التغييرات الخمسة".

وأضاف: "كنت أؤمن بذلك عند اتخاذ القرار، وفكرت الأندية الأصغر أن المنافسين الكبار سيستفيدون من امتيازات".

وتابع:"لكنني الآن اتفق تماما في أن صحة اللاعب أهم، واذا تم تعديل القرار فلن أعارضه، لكنني أصر على أن هذا سيساعد الأندية الكبرى لأنها تملك تشكيلات أقوى".

المصدر: "رويترز"