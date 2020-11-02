ساوثهامبتون يترقب نتيجة فحص نجمه بعد إصابته في الركبة

يترقب رالف هازنهوتل، مدرب ساوثهامبتون، نتيجة فحص المهاجم داني إنغز، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال الفوز 4-3 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

وسجل إنغز هدفه الخامس هذا الموسم ليتقدم ساوثهامبتون 4-0، لكنه خرج قرب النهاية بعدما اصطدم بمنافسه محمود حسن (تريزيجيه).

وقال هازنهوتل عن إصابة إنغز، الذي سبق له التعرض لإصابات في الركبة: "لا تبدو جيدة. لقد تعرض لكدمة قوية في الركبة وهذا خطير دائما".

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وأضاف: "أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، لكنه صرخ حينها ‭‬(ركبتي)، وهو لا يعاني من تورم في الوقت الحالي، لكن سنرى كيف ستكون نتيجة الفحص".

وسينتظر هازنهوتل أيضا نتيجة فحص لياقة المدافعين رايان برتران ويان بيدناريك، بعد خروجهما بسبب الإصابة أيضا الأحد.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الرابع برصيد 13 نقطة من سبع مباريات، وسيستضيف نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة المقبل.

المصدر: "رويترز"