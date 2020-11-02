 
مباشر

إبراهيموفيتش يعلق بطريقته الخاصة على هدفه العالمي في شباك أودينيزي

الرياضة

إبراهيموفيتش يعلق بطريقته الخاصة على هدفه العالمي في شباك أودينيزي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2fj

علق النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، بطريقته الخاصة على الهدف الرائع، الذي سجله لفريقه ميلان في شباك أودينيزي، أمس الأحد، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

ونشر صاحب الـ39 عاما، صورة خلال ارتقائه لتسجيل الهدف في شباك أودينيزي بضربة مزدوجة خلفية، وأرفقها بتعليق "طريف": "لماذا تركض عندما يمكنك التحليق".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Why run when you can fly

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

وساهم إبراهيموفيتش في فوز ميلان على أودينيزي 2-1، بصناعته الهدف الأول لزميله الإيفواري فرانك كيسي، وتسجيله شخصيا الهدف الثاني بطريقة مذهلة.

وبهذا الفوز، حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري لهذا الموسم، إذ حقق نتيجة الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، لينفرد بصدارة "الكالتشيو" برصيد 16 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الـ18.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا