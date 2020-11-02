إبراهيموفيتش يعلق بطريقته الخاصة على هدفه العالمي في شباك أودينيزي

علق النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، بطريقته الخاصة على الهدف الرائع، الذي سجله لفريقه ميلان في شباك أودينيزي، أمس الأحد، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

ونشر صاحب الـ39 عاما، صورة خلال ارتقائه لتسجيل الهدف في شباك أودينيزي بضربة مزدوجة خلفية، وأرفقها بتعليق "طريف": "لماذا تركض عندما يمكنك التحليق".

وساهم إبراهيموفيتش في فوز ميلان على أودينيزي 2-1، بصناعته الهدف الأول لزميله الإيفواري فرانك كيسي، وتسجيله شخصيا الهدف الثاني بطريقة مذهلة.

وبهذا الفوز، حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري لهذا الموسم، إذ حقق نتيجة الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، لينفرد بصدارة "الكالتشيو" برصيد 16 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الـ18.

المصدر: RT