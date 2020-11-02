المصري النني يحتفل بتألقه في مباراة مانشستر (صور)

احتفل النجم المصري محمد النني، بتألقه في المباراة التي فاز فيها فريقه أرسنال على مضيفه مانشستر يونايتد (1-0)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر النني عبر حسابه في "تويتر"، صورتين له من المباراة، التي شارك فيها أساسيا وخاض كامل دقائقها، وعلق قائلا: "نعود إلى ملعبنا الليلة بثلاث نقاط خاصة جدا.. نحن أرسنال".

Came home tonight with 3 very special points.... We are Arsenal 💪🏼@Arsenal#COYGpic.twitter.com/DPbg1GIVdL — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 1, 2020

وقدم النني، الذي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، أداء رئعا في مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، وكان من أفضل لاعبي اللقاء.

يذكر أن النني البالغ عمره 28 عاما، كان قد غادر أرسنال في الموسم الماضي، وانضم على سبيل الإعارة إلى نادي بشكتاش التركي، لكنه عاد مع مطلع الموسم الحالي إلى الفريق اللندني، ليفرض نفسه في تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا.

المصدر: حساب النني على "تويتر"





