بوغبا يتقبل اللوم بعد ارتكابه خطأ "ساذجا" في مباراة أرسنال

تقبل نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، اللوم، بعدما تسبب في ركلة جزاء أدت إلى خسارة فريقه أمام ضيفه أرسنال 0-1، أمس الأحد، في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتكب بوغبا الخطأ ضد مدافع أرسنال، هيكتور بيلرين، داخل منطقة جزاء يونايتد، في خطأ وصفه اللاعب نفسه "بالساذج"، ونفذ مهاجم "الغانرز"، بيير إيمريك أوباميانغ الركلة بنجاح، ليسجل الهدف الوحيد في اللقاء.

وقال بوغبا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "نعرف أننا قدمنا أداء متواضعا. بالنسبة لي لا يمكن ارتكاب الخطأ بمثل هذه الطريقة".

وأضاف: "كنت أعتقد أنني سألمس الكرة، لكنني لم أفعل. كلفت الفريق الهدف بهذه الركلة. لم يكن من المفترض أن أتسبب في ركلة الجزاء بهذه الطريقة.. ربما كنت أشعر بإرهاق وبصعوبة في التنفس، وهو ما جعلني أرتكب هذا الخطأ الساذج. سأتعلم من ذلك. لست من أفضل اللاعبين في الدفاع داخل المنطقة، وسأعمل على تحسين ذلك".

وأكمل: "يجب أن نلعب بشكل أفضل كفريق، أو بشكل شخصي أيضا، وسيبدأ الأمر من جانبي".

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وبهذه الخسارة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند سبع نقاط في المركز الـ15، فيما ارتقى أرسنال إلى المرتبة التاسعة برصيد 11 نقطة.

المصدر: رويترز