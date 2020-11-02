الأهلي يعلن تقديم شكوى بسبب واقعة "اشتباك كهربا مع محمد فضل"

يعتزم الأهلي المصري تقديم شكوى اليوم إلى لجنة الانضباط ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، بسبب واقعته مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إنه تحدث اليوم لوسائل الاعلام بالشكل الإيجابي في حق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق كهربا، لاعب النادي، أثناء احتفالية التتويج بلقب الدوري يوم السبت الماضي، وأضاف أنه كان يهدف من كلامه الإيجابي إلى غلق هذا الملف وعدم الإساءة للكابتن محمد فضل بوصفه أحد أبناء النادي.

قبل أن يفاجأ بإعلان فضل تقديمه شكوى للجنة الانضباط في حق اللاعب، مطالبا بتوقيع عقوبة عليه، رغم تأكيد اللقطات المصورة قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظيا.

ورصدت عدسات الكاميرا خلال حفل تسليم الأهلي درع الدوري المصري الممتاز، فضل وهو يطلب من كهربا إفساح الطريق له للتواجد في المنصة، أثناء توجهه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومؤمن زكريا، مهاجم المارد الأحمر، لكن هذا الطلب لم يرق لكهربا، الذي انفعل في وجه فضل ردا على دفعه وجذبه.

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وترتب على ذلك طلب اللاعب مساء الأحد التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل، وتضامن النادي مع لاعبه.

وعليه ستتقدم إدارة الأهلي بشكوى اليوم الاثنين إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة تطالب فيها بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق لاعب الأهلي في احتفالية التتويج، والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا أثناء الواقعة.

وفي ختام تصريحه، أكد عبد الحفيظ أن الأهلي سيتخذ كل الإجراءات للدفاع عن حقوق لاعبه كهربا المشروعة، بما يتفق مع اللوائح والقوانين.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"