أوسيك يهزم وتشيسورا في نزال على صفيح ساخن (فيديو)

استهل البطل الأوكراني ألكسندر أوسيك نزاله في الوزن الثقيل بفوز صعب على البريطاني ديريك تشيسورا، فجر اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي الشهير، في العاصمة البريطانية لندن.

وبدأ ديريك تشيسورا الأثقل من خصمه بـ17 كيلوغراما، النزال بقوة وتقدم إلى الأمام باستمرار ضاغطا على أوسيك ووجه له لكمات قوية في محاولة منه لإنهاء المواجهة في الجولات الأولى.

وعانى أوسيك بالفعل خلال الجولات الثلاث الأولى كثيرا، قبل أن يتمكن من فك شيفرة الملاكم البريطاني، حيث تحرك الملاكم الأوكراني باستمرار ووجه لكمات من زوايا مختلفة، وكاد أن ينهي النزال لصالحه بالضربة القاضية في إحدى الجولتين الخامسة أو السادسة، إلا أن تشيسورا صمد حتى النهاية حتى إنه التقط أنفاسه في الجولة الأخيرة، ولكنه رغم ذلك خسر بالنقاط: (112-117، 113-115، 113-115).

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وأظهر ديريك تشيسورا وزنا قدره 115.6 كيلوغرام، بينما بلغ وزن البطل الأوكراني 98.4 كيلوغرام.

وحقق ألكسندر أوسيك (33 عاما) بذلك انتصاره الـ18 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي هزيمة، منها 13 بالضربة القاضية، وحصل على حق المنافسة على لقب بطل العالم للوزن الثقيل وفقا منظمة الملاكمة العالمية (WBO).

وخاطب أوسيك بعد فوزه مباشرة، البريطاني الآخر أنتوني جوشوا حامل حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، الذي حضر النزال، قائلا: "أنتوني، كيف حالك، أنت القادم".

وانتقل ألكسندر أوسيك إلى فئة الوزن الثقيل قادما من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90،71 كغم)، حيث أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل، حسب تصنيف كل من المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والرابطة العالمية للملاكمة (WBA) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، وحصل البطل الأوكراني في عام 2018 على لقب بطل النسخة الأولى لسلسلة "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل، الكأس الجديدة التي تحمل اسم الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي كلاي (الذي توفي عام 2016)، وذلك على حساب الروسي مراد غاسييف، إضافة إلى جائزة مالية بقيمة 10 ملايين يورو.

بينما مني ديريك تشيسورا (36 عاما) بالهزيمة العاشرة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 32 انتصارا، منها 23 بالضربة القاضية.

المصدر: وكالات