 
مباشر

شاهد.. الأهلي يحتفل باللقب بفوز عريض و"كوبري" رائع

الرياضة

شاهد.. الأهلي يحتفل باللقب بفوز عريض و
facebook/Officialahlysc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2bc

اختتم نادي الأهلي موسمه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم (2019-2019)، بصورة مثالية بفوزه على مضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري.

وأحرز ثلاثية الأهلي "المارد الأحمر" كل من، لاعب خط الوسط وليد سليمان، والمهاجم الأنغولي جيرالدو، والمهاجم محمود كهربا، في الدقائق (1، 18، 36) على الترتيب.

وشهدت المباراة لقطة رائعة للنجم الأهلاوي وليد سليمان الذي لم يكتف بهدف كالصاعقة في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية، بل واستعرض مهاراته حيث مر من أحد لاعبي الخصم بطريقة رائعة، بتمرير الكرة من بين قدميه "كوبري" بمهارة فائقة.

إقرأ المزيد
مدرب منتخب مصر أمام معضلة بعد مشاجرة كهربا وفضل (فيديو)
مدرب منتخب مصر أمام معضلة بعد مشاجرة كهربا وفضل (فيديو)

وتوج الأهلي بلقب بطل الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخيه، مبتعد بفارق 30 لقبا عن منافسه اللدود الزمالك صاحب المركز الثاني.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا