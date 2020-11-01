شاهد.. الأهلي يحتفل باللقب بفوز عريض و"كوبري" رائع

اختتم نادي الأهلي موسمه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم (2019-2019)، بصورة مثالية بفوزه على مضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري.

وأحرز ثلاثية الأهلي "المارد الأحمر" كل من، لاعب خط الوسط وليد سليمان، والمهاجم الأنغولي جيرالدو، والمهاجم محمود كهربا، في الدقائق (1، 18، 36) على الترتيب.

وشهدت المباراة لقطة رائعة للنجم الأهلاوي وليد سليمان الذي لم يكتف بهدف كالصاعقة في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية، بل واستعرض مهاراته حيث مر من أحد لاعبي الخصم بطريقة رائعة، بتمرير الكرة من بين قدميه "كوبري" بمهارة فائقة.

أحلى كوبري نختم به الموسم 😅 pic.twitter.com/Ex2Anv7YDv — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 31, 2020

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وتوج الأهلي بلقب بطل الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخيه، مبتعد بفارق 30 لقبا عن منافسه اللدود الزمالك صاحب المركز الثاني.

المصدر: وكالات