شاهد.. إبراهيموفيتش يسجل هدفا "أكروباتيا" ويمنح ميلان فوزا ثمينا

واصل النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، تألقه اللافت هذا الموسم، وقاد ميلان للفوز على أودينيزي 2-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

وبدأ ميلان المباراة بهدف من صناعة إبراهيموفيتش، وحمل توقيع الدولي الإيفواري فرانك كيسي، في الدقيقة 18، لكن أودينيزي تمكن من تعديل النتيجة، بهدف أحرزه الأرجنتيني رودريغو دي باول من ركلة جزاء، في الدقيقة 48.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل إبراهيموفيتش هدفا "أكروباتيا"" من ضربة خلفية مزدوجة، ليمنح ميلان فوزا ثمينا وثلاث نقاط هامة.

What a goal from Zlatan Ibrahimovic😧😧😧.......this guy is just too much!!! pic.twitter.com/fXKGVSZLVg — David Jonah (@iamdavidjonah) November 1, 2020

وبهذا الفوز، حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري لهذا الموسم، إذ حقق نتيجة الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، لينفرد بصدارة "الكالتشيو" برصيد 16 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الـ18.

المصدر: RT