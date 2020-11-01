مدرب منتخب مصر أمام معضلة بعد مشاجرة كهربا وفضل (فيديو)

أصبح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أمام معضلة بعد المشاجرة التي نشبت بين محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ومحمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي.

وتشاجر فضل مع كهربا على منصة التتويج بدرع الدوري المصري، عقب نهاية لقاء الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس السبت، بالجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكان البدري يفكر بجدية في استدعاء كهربا لمعسكر منتخب "الفراعنة" في شهر نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهتي توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية يومي (14 و17) من شهر نوفمبر الحالي.

ويدرس البدري الآن استبعاد كهربا تجنبا للصدام مع محمد فضل، خصوصا أن الأخير استقر على تقديم شكوى ضد اللاعب لدى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وسبق للبدري أن ضم كهربا حين كان لاعبا في صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم هجوم مسؤولي ناديه الأسبق الزمالك ضده.

المصدر: وكالات