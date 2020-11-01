المغربي بنعطية يفضل نجم ليفربول على مواطنه حكيمي

صرح المغربي مهدي بنعطية، مدافع فريق الدحيل القطري لكرة القدم، بأن مواطنه أشرف حكيمي، مدافع إنتر ميلان، واحد من أفضل خمسة لاعبين في مركز الظهير الأيمن بأوروبا.

وقال بنعطية، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "حكيمي ربما من يتصدر جيل المواهب في المغرب. إنه من أفضل خمسة لاعبين في مركز الظهير بأوروبا".

وأضاف: "خلال عامين سينافس حكيمي على لقب أفضل ظهير في أوروبا مع ألكسندر أرنولد (لاعب ليفربول)، لكن في هذه اللحظة أرى أن اللاعب الإنجليزي (أرنولد) أقوى قليلا".

يذكر أن حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى صفوف إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 40 مليون يورو.

المصدر: وكالات