كشف مصير المسابقات الرياضية في إنجلترا بعد فرض الإغلاق التام

أعلن وزير الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطاني، أوليفر دودن، أن مسابقات النخبة الرياضية ستواصل منافساتها في إنجلترا، على الرغم من قرار إعادة فرض الإغلاق التام.

وقررت الحكومة البريطانية، أمس السبت، إعادة فرض الإغلاق التام في البلاد، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس المقبل، ويمتد حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وكتب دودن على حسابه في "تويتر": "سيتم الترخيص بالتنقلات نحو مقر العمل. وهذا يشمل رياضة النخبة التي تجري خلف أبواب مغلقة".

وسيستفيد الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الذي توقف لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الماضي بسبب الوباء، من الإعفاء الذي تطرق إليه دودن، والأمر ذاته بالنسبة لبعض سباقات الخيل وكرة المضرب والركبي.

وتحتضن لندن بطولة الماسترز الختامية للتنس، التي تشهد مشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العام، في الفترة بين 15 و22 نوفمبر الحالي.

كما سيشارك المنتخب الإنجليزي للركبي، المتوج أمس السبت بلقب بطولة الأمم الست، في كأس الأمم للخريف في نوفمبر، وهي مسابقة جديدة تحل محل المباريات الودية التقليدية، حيث سيستضيف جورجيا وإيرلندا في تويكنهام.

وتسبب فيروس كورونا، في نحو مليون إصابة وأكثر من 46 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس" أمس السبت.

المصدر: أ ف ب