كهربا يكشف سبب اشتباكه مع محمد فضل في ليلة تتويج الأهلي المصري (فيديو)

كشف نجم نادي الأهلي، محمود كهربا، كواليس اشتباكه مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، خلال استلام المارد الأحمر (الأهلي) درع الدوري، أمس السبت.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية: "في الفترة الماضية كنت مبتعدا عن المشاكل تماما.. اليوم (أمس) كنت أريد أن أفرح وأحتفل بالدوري الذي حصدناه، وذهبت لأسلم على محمود الخطيب (رئيس نادي الأهلي)، وعلى مؤمن زكريا (لاعب الأهلي السابق)، لم تكن هناك أي مشكلة، فوجدت محمد فضل يدفعني في ظهري".

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وتابع: "لو شاهدتم الفيديو ستجدونه يدفعني، أنا لم أفعل له شيئا".

وواصل: "رد فعلي كان أن قلت له بالطبع ألا يمسكني، فقد كان يدفعني".

وأكمل كهربا: "الموضوع مغلق بالنسبة لي، ليس هناك أي شيء بيني وبينه، لم أخطئ واللقطات واضحة، أنا لا أخطئ في حق أي شخص أكبر مني".

وتسلم الأهلي درع الدوري المصري، أمس السبت، للمرة 42 في تاريخه، عقب فوزه على طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة من الدوري.

ورصدت عدسات الكاميرا خلال حفل التتويج، فضل وهو يطلب من كهربا إفساح الطريق له للتواجد في المنصة، أثناء توجهه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومؤمن زكريا، مهاجم المارد الأحمر، لكن هذا الطلب لم يرق لكهربا، الذي انفعل في وجه فضل، وقام بجذبه ودفعه.

المصدر: وكالات