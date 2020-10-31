إنتر ميلان ينجو من الهزيمة أمام بارما في الوقت القاتل (فيديو)

نجا فريق إنتر ميلان من الهزيمة في معقله أمام ضيفه بارما في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بارما بهدفين متتاليين وقع عليهما المهاجم الإيفواري المخضرم كواسي جيرفينهو، في الدقيقتين (46 و62).

وقلص الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الفارق "للنيترازوري" في الدقيقة 64، ومن ثم اقتنص مواطنه المهاجم إيفان بيريشيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

واكتفى إنتر ميلان بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، أضافها إلى رصيده ليصل إلى 11 نقطة، وبقي في المركز الخامس حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع بارما رصيد إلى 5 نقاط، وتقدم إلى المركز الخامس عشر حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT