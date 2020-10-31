تعرف على قائمة أغلى اللاعبين في العالم لشهر أكتوبر

كشف موقع "KPMG Football Benchmark"، المختص في إحصاءات كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين، عن قائمة أغلى عشرة لاعبين من حيث القيمة السوقية في العالم لشهر أكتوبر.

وشهدت القائمة الجديدة، تراجع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، والبرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان.

وتراجع صلاح إلى المركز السادس، بقيمة سوقية بلغت 125 مليون يورو، أي أقل بأربعة ملايين يورو عن التقرير السابق، فيما هبطت قيمة ميسي بعشرة ملايين يورو، ليحتل المرتبة التاسعة، بقيمة مالية قدرها 114 مليون يورو.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، قائمة أغلى اللاعبين في شهر أكتوبر، بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، دون نقصان أو زيادة عن التقرير السابق.

في المقابل، تراجع زميله نيمار، مركزين إلى الخلف، ليحتل المرتبة الرابعة بقيمة 130 مليون يورو.

واحتل الثنائي الإنجليزي، رحيم سترلينع، وجادون سانشو، المركزين الثاني والثالث، بقيمة سوقية بلغت 138 مليون يورو، و135 مليون يورو على الترتيب.

وفيما يلي قائمة أغلى عشرة لاعبين من حيث القيمة السوقية في العالم لشهر أكتوبر:

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 200 مليوين يورو

2- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) – 138 مليون يورو

3- الإنجليزي جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 135 مليون يورو

4- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) – 130 مليون يورو

5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 125 مليون يورو

6- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 125 مليون يورو

7- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – 120 مليون يورو

8- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 120 مليون يورو

9- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 114 مليون يورو

10 – الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول) – 111 مليون يورو.

KPMG Football Benchmark

وتتحكم عدة عوامل في تحديد القيمة السوقية للاعبين، منها قيمة ومدة عقودهم والأندية التي يلعبون لها، بالإصافة إلى عامل السن، ولهذا احتل ميسي (32 عاما)، مركزا متأخرا، في حين لم يدخل مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما)، قائمة المراكز العشرة الأولى.

المصدر: "KPMG Football Benchmark"